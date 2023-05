Insigne e Bernardeschi contestati dai tifosi del Toronto

Il Toronto FC non sta vivendo una bella situazione in campionato. La squadra canadese si trova all’ultimo posto in classifica avendo totalizzando solo dodici punti in dodici partite. Un punteggio molto basso pensando agli investimenti che ha fatto il presidente del Toronto negli ultimi anni. In questa estate sono arrivati in Canada anche due conoscenze della Serie A, ovvero Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

Lorenzo Insigne sta senza dubbio attraversando un periodo professionale abbastanza complicato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante napoletano non vive un bel momento al pari dell’altro italiano in rosa, Federico Bernardeschi. Per i due sono tempi duri, si parla di flop e fanno fatica a far emergere le proprie qualità e sono in crisi. Non sono, forse, riusciti ad adattarsi ad un campionato così diverso dalla Serie A.

In questo momento così difficile anche i tifosi sono scontenti di questa situazione ed iniziano le prime accuse. Stanchi di queste sconfitte, i tifosi hanno iniziato a contestare duramente la squadra sopratutto dopo la sconfitta nel derby con il Montreal. Ovviamente, sono oggetto di contestazione sopratutto gli italiani Insigne e Bernardeschi. L’ex capitano azzurro, attualmente, viene pagato più di 7 milioni di euro e quindi ci aspetta qualcosa in più da lui.

Difatti sui social qualcuno scrive: “Insigne e Bernardeschi stanno deludendo”, “Pensavo che fossero due campioni invece stanno giocando un livello di calcio molto basso”, “Ma Insigne vale quasi 10 milioni all’anno?“, “Bisogna esonerare il tecnico Bradley e poi vedere se Insigne e Bernardeschi possano incidere maggiormente sulla squadra”, “Così non si può andare avanti”.

C’è bisogno di un cambio di rotta per la squadra canadese, la società dovrà capire quali sono le giuste mosse da attuare. Insigne e Bernardeschi dovranno ritrovarsi al più presto per dimostrare le loro grandi qualità.