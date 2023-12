Insigne e il desiderio di tornare e vestire la maglia del Napoli. A Toronto…

Un vero e proprio fallimento. Così si può riassumere l’avventura annuale di Lorenzo Insigne a Toronto. Con la squadra canadese, l’ex capitano del Napoli non è riuscito a sfondare e lo stipendio rappresenta l’unica consolazione per il calciatore che ora punterebbe a ritornare in Italia.

Con il Toronto viaggia ormai in fondo alla classifica e l’attaccante non ha avuto un rendimento da top player. La volontà di Insigne sarebbe quella di ritornare in Italia e, per farlo sarebbe disposto anche a ridursi il suo oneroso ingaggio.

IL DESIDERIO DI INSIGNE DI INDOSSARE ANCORA UNA VOLTA LA MAGLIA DEL NAPOLI

Dopo qualche mese dal suo addio al Napoli, Lorenzo Insigne dichiarò: “Se vado via da Toronto lo farò solo per tornare a Napoli. Mi manca giocare con la maglia del Napoli, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso e Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli”.

“Ora, da qui, fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però purtroppo è la vita. Il rimpianto che abbiamo avuto la possibilità sia con Sarri sia con Spalletti di vincere lo scudetto e non ci siamo riusciti“.

Da scartare, quindi, la possibile destinazione Fiorentina. Sia il club Viola che il calciatore, infatti, non sarebbero interessati ad iniziare il rapporto di lavoro. Il desiderio dell’attaccante è solo uno, quello di tornare in Campania e vestire ancora una volta la maglia della SSC Napoli.