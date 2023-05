Insigne e il Toronto cadono ancora

Napoli festeggia per la festa scudetto. Nel frattempo un vero napoletano si trova a Toronto a guardare da lontano i tifosi partenopei festeggiare. Stiamo parlando di Lorenzo Insigne, ex capitano azzurro che attualmente milita nel Toronto FC. L’ex Napoli è partito nella finestra di mercato estiva, al suo posto è arrivato ai piedi del Vesuvio Kvicha Kvaratskhelia.

Il Toronto FC non se la sta passando bene peró nella MLS. Il periodo buio di questa squadra continua pur avendo in campo per novanta minuti Insigne e Bernardeschi. Nell’ultimo turno di campionato la squadra canadese ha perso 2-0 in casa contro il New England, attualmente capolista dell’East Conference. Il Toronto ora si trova al tredicesimo posto in classifica e la cosa non piace affatto ai tifosi.

È un brutto periodo per l’ex capitano del Napoli che probabilmente si è pentito amaramente della scelta di trasferirsi in Canada. Ha visto da molto lontano i suoi ex compagni festeggiare e chissá se la voglia di ritornare in patria è comparsa. Dopo trentatré anni i partenopei sono ritornati a vincere il tricolore e il capitano poteva essere lui ma invece così non è stato.

Il Napoli quest’anno è stato guidato da un grande capitano e leader della squadra, ovvero Giovanni Di Lorenzo. Ha preso silenziosamente le redini della squadra ed avrá, tra qualche settimana, il privilegio di alzare la coppa al cielo. Insigne sarà sicuramente fiero della sua città e dell’attuale capitano azzurro ma sicuramente un pó di amarezza sarà arrivata.

Lorenzo “il Magnifico” con il suo Toronto non se la sta passando bene ed ha perso anche il suo posto con la nazionale di Roberto Mancini. Un brutto momento lo sta passando anche Giorgio Chiellini che ha subito un infortunio nell’ultimo turno di MLS ed ha visto la sua squadra, i Los Angeles, perdere per 2-1.