Insigne: “In Italia per me c’è solo il Napoli”

Lorenzo Insigne, dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni, ha deciso di volare oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC.

Nel corso di diverse interviste l’attaccante non ha mancato di ricordare i bei momenti passati a Napoli e l’ottimo rapporto che ha con la società e i tifosi. Di fatti, ha recentemente dichiarato: “Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Non nascondo che mi manca“.

Non a caso, infatti, Lorenzo è tornato ancora a parlare della sua città del cuore in conferenza stampa rivelando un importante retroscena.

Secondo quanto dichiarato, sembra che l’attaccante abbia avuto altre proposte da club di Serie A. La risposta è stata semplice: “Mi sto trovando benissimo qui, non ho rimpianti. Avevo proposte in Serie A, ma in Italia per me c’è solo il Napoli“.