Insigne: le dichiarazioni sulla sua vita a Napoli

Lorenzo Insigne, dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni, ha deciso di volare oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC.

Nel corso di diverse interviste l’attaccante non ha mancato di ricordare i bei momenti passati a Napoli e l’ottimo rapporto che ha con la società e i tifosi. Di fatti, ha recentemente dichiarato: “Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Non nascondo che mi manca“.

A far discutere, però, sono state le sue recenti dichiarazioni riguardo la tranquillità della vita in Canada nel corso di un’intervista a Preferred Magazine: “A Toronto mi rende felice anche poter portare fuori la mia famiglia dopo le partite e godermi i tifosi e la città. E’ una cosa che a Napoli non ho potuto mai fare, posso andare a prendere i figli a scuola e guardarli fare sport”.

Queste parole non sono andate giù ai tifosi che hanno così commentato: “Se consideri Toronto meglio di Napoli cosa ci sei tornato a fare per le feste di Natale?”, “Lorenzo non ti dimenticare che sei un figlio di Napoli”.