“Insigne nutre un amore tale per questa maglia”, Spalletti sponsor per il rinnovo di Insigne

Il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe essere ancora con la maglia del Napoli. Il capitano azzurro, infatti, ha un solo desiderio, ovvero quello di vestire l’azzurro anche nei prossimi anni.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, dopo la partita contro la Juventus ci sarebbero stati dei contatti tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’agente del calciatore partenopeo.

“Insigne nutre un amore tale per questa maglia che lo spinge a superare qualsiasi difficoltà“, ha dichiarato l’allenatore Luciano Spalletti prima della partita contro la Juventus di Max Allegri.

La trattativa sicuramente sarà lunga dal momento che entrambe le parti hanno un pensiero diverso.

L’obiettivo è però comune, ovvero quello di continuare insieme. In ogni caso, però, Aurelio De Laurentiis pretende uno sforzo economico da parte del calciatore. La mancata qualificazione in Champions League, infatti, pesa come un macigno per le casse azzurre che, quest’anno, chiuderà in perdita.