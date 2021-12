Il Messaggero – Insigne offerto alla Roma dal suo agente

Continua l’incertezza circa il futuro dell’attuale capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. In pole, pare ci sia un club canadese che milita nella MLS, ovvero il Toronto, il quale gli avrebbe offerto un ricco contratto. Insigne, dal canto suo, spera ancora in una chiamata del Napoli per il rinnovo. Ne sarebbe sicuramente felice anche il suo tecnico, Luciano Spalletti, che lo ha sempre difeso dalle critiche.

Per il momento questa chiamata non arriva, e la situazione è molto complessa e difficile. Aurelio De Laurentiis non accontenterà le richieste del numero 24 azzurro, sono troppo elevate considerando anche l’attuale periodo di pandemia.

L’agente di Insigne intanto è in contatto anche con altre squadre italiane, tra cui l’Inter e la Roma. Secondo quanto scrive Il Messaggero, l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, avrebbe offerto il suo assistito proprio alla Roma, trattativa comunque difficile.

Quindi in pole rimane il Toronto, che al momento sembra l’unico club capace di soddisfare le richieste del talento di Frattamaggiore. Accordarsi con qualche club di serie A sembra piuttosto difficile ad oggi.

Insigne dal 2 gennaio potrà comunque accordarsi con chi vuole per la prossima stagione, e andare via da Napoli quindi a parametro zero. Non è chiaro ancora quale sarà il suo futuro, si aspettano novità nei primi giorni del prossimo anno.