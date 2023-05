Insigne, periodo nero: ennesima sconfitta, sostituito e squadra all’ultimo posto in classifica

Periodo nero per l’ex calciatore del Napoli, Lorenzo Insigne e l’ex Juventus, Federico Bernardeschi con il Toronto. La squadra canadese, questa notte, ha rimediato l’ennesima sconfitta in campionato nel derby contro il Montreal ed ora, dopo 12 giornate di campionato, è ultimo in classifica e a rischio retrocessione.

Per gli italiani è un vero e proprio dramma sportivo dal momento che non solo sono in una posizione disperata della classifica, ma sono stati anche sostituiti da parte dell’allenatore. Le prestazioni scadenti rischiano di portare il Toronto in Serie e quindi uscire dalla Major League Soccer. Nonostante gli stipendi milionari, quindi, la squadra canadese rischia di non partecipare alla massima competizione la prossima stagione.