Insigne, priorità al Napoli con il rinnovo: altrimenti già pronta l’alternativa

Le grandi prestazioni del Napoli di inizio stagione, hanno permesso agli azzurri di classificarsi in testa al campionato, dopo le prime sette giornate. Ventuno punti conquistati su ventuno disponibili. Tutti i giocatori del Napoli sembrano completamente rigenerati, dopo le ultime due stagioni fallimentari e tutti i problemi che si sono creati. In particolare, lo stesso Insigne sembra passivo a tutte quelle questioni che riguardavano il suo rinnovo con il club.

Il capitano della squadra partenopea ha il contratto in scadenza a giugno 2022, e potrebbe già firmare con una nuova squadra, a partire dal mese di gennaio. La questione del rinnovo si è prolungata per svariati motivi: il rapporto non idilliaco tra il patron De Laurentiis e lo stesso giocatore, i problemi di bilancio del Napoli e l’obbligo di tagliare il monte-ingaggi. L’ala della nazionale italiana percepisce uno dei stipendi più alti nella squadra campana, circa 4,6 milioni di euro netti. La sua richiesta di rinnovo però, si basava su un aumento dell‘ingaggio fino a 6 milioni di euro, giudicata eccessiva dalla dirigenza azzurra.

Il giocatore interessa a quasi tutta Europa e non solo. L’ultima stagione del classe 91′ è risultata una delle migliori nella sua carriera, sia col club che con la nazionale. Addirittura si è parlato di un possibile trasferimento in MLS, notizia poi smentita. Col grande avvio del Napoli in campionato e dello stesso Insigne hanno spostato la questione in secondo piano, ma non eliminando definitivamente le preoccupazioni di poterlo perdere a “zero”.

Attualmente lo spogliatoio del Napoli sembra essersi compattato, dopo alcune fratture generate nelle precedenti stagioni. L’armonia rigenerata nell’ambiente Napoli potrebbe peremttere una riapertura sul rinnovo di Lorenzo Insigne. Quest ultimo continua a manifestare la volontà di voler rimanere nella sua squadra del cuore, secondo quanto riferisce il “Corriere del Mezzogiorno”.

Il quotidiano riporta anche la notizia che, se l’attaccante azzurro non dovessere riuscire a rinnovare, avrebbe già le preferenze sulla prossima destinazione. La prima su tutte è l’Inter, solo nel caso in cui ci fosse la cessione di Alexis Sanchez. Altrimenti l’interesse del nazionale italiano si sposterebbe verso la Premier League, in particolare il Totthenam.