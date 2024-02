Insigne può ritrovare Mertens, ma da avversario

Lorenzo Insigne sembrerebbe essere entrato nel mirino del Besiktas che lo vorrebbe subito. Il principale problema? Lo scoglio dell’ingaggio

Lorenzo Insigne vuole tornare in Europa, non lo ha mai nascosto. Preferirebbe un ritorno immediato in Italia, ma lasciare la Major League Soccer statunitense sarebbe per lui già un passo in avanti. Tornare a giocare le competizioni UEFA potrebbe garantirgli una passerella importante per giocare, eventualmente, l’ultimo europeo della sua carriera con Spalletti che non ha mai negato una sua possibile convocazione.

Certo, il modo in cui potrebbe tornare in Europa non sarebbe totalmente di prima fascia. Difatti, Lorenzo Insigne è nel mirino del Besiktas attualmente terza forza del campionato turco. Un campionato turco che vede la corsa alla vittoria finale già segnata, con Galatasaray e Fenerbahce addirittura quasi avanti di 30 punti sulle altre. Il Besiktas potrebbe qualificarsi ai preliminari di Europa League con l’attuale piazzamento, ma servirà forzatamente qualche innesto.

Lo scoglio ingaggio

Se per Renato Sanches sembra essere più agibile la via, per Lorenzo Insigne i problemi sono tanti. In primis bisogna capire se voglia andare ad Istanbul, visto che per tornare in Italia gli basterebbe aspettare l’estate. Secondo, il Toronto lo cederà a cuor leggero?

Davanti ad una buona offerta i canadesi potrebbero anche cedere, ma le difficoltà dietro l’ingaggio di Insigne, a quel punto, non si fermerebbero qui. Infatti, il terzo problema sembrerebbe essere lo stipendio. Il giocatore attualmente percepisce circa 7.5 milioni di euro a Toronto cifra non abbordabile per le casse del club turco. Insigne dovrà abbassare le proprie pretese se vorrà tornare in Europa, specialmente se in Italia. La possibilità di svincolo c’è, ma a quel punto bisognerà capire dove sceglierà di giocare.