Insigne: “Restare a Napoli? Non ho rimpianti, ho realizzato i miei due sogni e sono stracontento”

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale in cui ha parlato anche della sua attuale squadra e del futuro in bilico visto il rinnovo contrattuale non ancora firmato.

“Non ho rimpianti. Quel che ho sempre sognato era giocare col Napoli e indossare la fascia. Si sono avverati i miei due sogni: non sono contento ma stracontento. Penso solo a giocare l’Europeo, dopo c’è tempo per parlare con la società“.

Al momento Lorenzo Insigne non ha rinnovato il suo contratto con la SSC Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis sta adottando una politica di spending review.

Insigne ha poi parlato di altre situazioni, tra cui quella del suo ex allenatore, Rino Gattuso: “Ci siamo mandati qualche messaggio, mi ha detto che sono successi un po’ di casini. Io però sto pensando all’Europeo, lui è in vacanza e non gli faccio certe domande“.

“Ciro e Verratti sono due amici in campo e fuori. Quando Ciro ha vinto la Coppa mi sono emozionato, con loro sono cresciuto a Pescara. Un giorno potrò dire che avrò giocato con la Scarpa d’Oro. Marco gioca da dieci anni a Parigi, giocare in queste squadre non è facile“.