Insigne, rinnovo col Napoli sempre più lontano e l’Inter ci pensa: l’agente ha incontrato Marotta

“La trattativa del rinnovo tra l’attaccante e il Napoli è in una fase di stallo. De Laurentiis è arrivato a proporre al calciatore un quinquennale da 4,6 milioni a stagione, senza però ricevere in cambio una risposta positiva: la richiesta di Insigne sarebbe anche quella di un bonus alla firma, di circa 7 milioni di euro. Insigne già in passato era finito sul taccuino di Marotta e Ausilio.

In estate il suo nome era stato ventilato, nei giorni dell’addio di Lukaku, ma poi il club nerazzurro ha preferito battere la strada più semplice, ovvero quella di regalare a Inzaghi un giocatore che già conosceva come Correa. Ecco: che due mesi dopo quelle voci l’agente si faccia vivo nella sede nerazzurra, non può non far rumore e non possono non saperlo tutti i protagonisti in questione.

E, al di là delle smentite, che nelle chiacchierate di ieri sia uscito anche il nome di Insigne, è quantomeno verosimile: un giro d’orizzonte, in settimane come queste, è d’obbligo. In fondo, c’è chi racconta anche la destinazione Inter non dispiacerebbe per nulla al numero 24 del Napoli”, spiega il noto quotidiano sportivo.