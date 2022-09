Insigne: “Se dovessi andar via sarà per tornare a Napoli”

Lorenzo Insigne dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni ha deciso di partire oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC.

Nelle ultime settimane ha rilasciato diverse interviste in cui ha ricordato i momenti trascorsi a Napoli: “Sono stati 11 anni con alti e bassi, essendo napoletano aveva un peso in più perché dovevo dimostrare il triplo”. In occasione, poi, dell’intervista ai microfoni di Dazn ha dichiarato: “Napoli è casa mia, se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Non nascondo che mi manca”.

E allo stesso modo l’ex capitano manca alla squadra e ai tifosi azzurri di cui ha percepito l’affetto negli ultimi giorni in seguito alla notizia di problemi familiari che lo hanno tenuto lontano dagli allenamenti con il Toronto.