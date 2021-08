Insigne, SportItalia: “Rottura col Napoli, andrà via quest’anno per 30 milioni o gratis nel 2022”

Il futuro di Lorenzo Insigne sarà lontano da Napoli. È questo quanto emerge dall’emittente sportiva SportItalia, la quale annuncia che il calciatore andrà via quest’anno o nel 2022 a costo zero.

Da parte di Aurelio De Laurentiis non è arrivata nessuna offerta di rinnovo oltre quella presentata qualche mese fa e le parti non hanno avuto nessun contatto durante il ritiro di Castel di Sangro che si è concluso ormai il 15 agosto.

Come rivela SportItalia, tra la società e il giocatore la rottura può considerarsi definitiva, con l’agente del calciatore che è ora libero di trovare un nuovo club per il suo assistito.

Molti sono i club interessati al capitano azzurro: Milan ed Inter in Italia, Tottenham in Inghilterra e Atletico Madrid in Spagna.

Con un’offerta da 30 milioni di euro il talento azzurro può partire immediatamente, già nei prossimi giorni. In mancanza di tale offerta, Insigne resterà in azzurro per un altro anno e si trasferirà a costo zero in una nuova squadra.