Insigne: tutti gli aggiornamenti sull’ex azzurro

Lorenzo Insigne, dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni, ha deciso di volare oltreoceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC.

Nel corso di diverse interviste l’attaccante non ha mancato di ricordare i bei momenti passati a Napoli e l’ottimo rapporto che ha con la società e i tifosi. Di fatti, ha recentemente dichiarato: “Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Non nascondo che mi manca“.

Attualmente l’ex azzurro è impegnato negli allenamenti con il club canadese in vista dell’inizio della stagione 2023 previsto a marzo.

Insigne, però, resterà sempre in cuor suo il capitano azzurro che i tifosi hanno acclamato e anche da lontano continua a seguire le imprese della prima in classifica.