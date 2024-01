Insigne vorrebbe tornare a Napoli, ma non si può

L’ex capitano del Napoli tornerebbe volentieri nel capoluogo campano, ma la trattativa è chiusa per via di alcune situazioni

Lorenzo Insigne e il Toronto sembrano allontanarsi, sempre più, con il passare dei giorni. L’esterno italiano vorrebbe far ritorno nello stivale, cosa che lui e i suoi agenti spingono per poter fare. Magari nella sua Napoli, dove è diventato grande.

Il problema? In azzurro non sembrerebbe esserci spazio per lui, specialmente dopo l’ingombrante esplosione di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, nonostante stia vivendo una stagione altalenante, è un fuoriclasse assoluto per i partenopei che non vorrebbero tenere in rosa un esterno così pesante come Lorenzo Insigne a fargli da riserva. L’ex capitano del Napoli potrebbe far ritorno in Italia alla corte di Sarri. Infatti, l’allenatore toscano non ha mai nascosto di voler riavere in rosa Insigne, che gradirebbe il potersi ricongiungere insieme al tecnico che lo ha reso grande.

Come analizzato dalla Gazzetta dello sport:

“L’inizio in Canada era stato pieno di soddisfazioni e applausi. Poi, nell’ultimo anno, il rendimento è peggiorato (il loro e quello di tutta la squadra) e così il Toronto ha aperto alla cessione. Dove potrebbe andare? Tornerebbe volentieri da dove è partito, ma per Insigne è impossibile: sarebbe la riserva di Kvaratskhelia, una riserva ingombrante però. E in questo momento tutto serve al Napoli fuorché situazioni ambigue. Una pista valida porta alla Lazio, dove Lorenzo ritroverebbe il maestro Sarri. Lotito, però, non vuole spendere troppo e quindi sta riflettendo sull’operazione. Gennaio è lungo, potrebbero aprirsi anche altre opportunità”.