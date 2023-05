Insigne vuole tornare in Europa? Maxi ingaggio richiesto

Lorenzo Insigne, dopo essere stato a Napoli per ben dieci stagioni, ha deciso di volare oltroceano alla volta del Canada per diventare uno degli attaccanti di punta del Toronto FC.

Nel corso di diverse interviste l’attaccante non ha mancato di ricordare i bei momenti passati a Napoli e l’ottimo rapporto che ha con la società e i tifosi. Di fatti, ha più volte dichiarato dichiarato: “Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Non nascondo che mi manca“.

L’ex azzurro sembra mostrare già una certa insofferenza per l’avventura canadese. Secondo quanto riportato da Sportitalia pare che si sia reso disponibile ad un ritorno in Europa.

Il problema, però, è l’ingaggio richiesto dall’entourage del calciatore. Il Galatasaray ha tentato un’avvicinamento ma il tutto non ha avuto seguito proprio a causa del maxi ingaggio.

Insomma, complici l’infortunio e la stagione non proprio florida del Toronto FC, non è da escludere un ritorno in patria per Lorenzo Insigne.