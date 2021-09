Insinge, Tuttosport avverte: “Inter può provare il colpo a gennaio”

Nonostante il calciomercato si sia chiuso il 31 agosto, le voci inerenti a diversi trasferimenti non cessano. Infatti molte situazioni in svariate squadre sono rimaste ancora instabili, soprattutto in casa Napoli. La questione più calda in casa azzurra è quella su Lorenzo Insigne, poichè la trattative per il rinnovo del suo contratto si sono quasi del tutto congelate.

La richiesta del 30enne di Frattamaggiore è uno stipendio di circa 6 milioni di euro a stagione, contro i 4,5 che percepisce attualmente. Una giusta ricompensa dopo una delle migliori stagioni in maglia azzurra e in nazionale, visto che è stato uno dei principali protagonisti ad Euro2020. Perderlo in tale maniera potrebbe essere veramente doloroso sia per il valore nella rosa che per i tifosi.

Secondo i media, la strategia di De Laurentiis sarebbe quella di aspettare l’intera stagione, risanare il bilancio, magari anche con un’eventuale qualificazione Champions, e offrire il rinnovo alle condizioni richieste. Ciò potrebbe rivelarsi molto rischioso: infatti con l’arrivo del mese di gennaio, rimarranno solo 6 mesi di contratto per il capitano azzurro. Di conseguenza gli altri club saranno liberi di poter offrire un pre-contratto.

Secondo il quotidiano “Tuttosport”, ci sarebbe l’Inter, da tempo sulle tracce dell’ala azzurra. Per questo motivo i neroazzurri, a partire da gennaio, potranno provare l’affondo per convincere Insigne a trasferirsi a Milano: “Occhio a Insigne: il rinnovo col Napoli è da decifrare e se non ci sarà, chissà che a febbraio da non parta una telefonata. Il rinnovo di contratto con il Napoli sta per ora incontrando qualche intoppo dovuto alle richieste economiche del giocatore. Resta nei radar di mercato dell’Inter: se dovesse continuare la situazione di stallo sul rinnovo, i neroazzurri potrbbero provare il colpo clamoroso a gennaio”.

Insigne ad ora appare molto tranquillo. Questo lo ha dimostrato nelle prime due partite: contro il Venezia si è trascinato la squadra sulle spalle dopo l’espulsione e sopratutto dopo il rigore sbagliato, da vero capitano. Inoltre anche la partita contro il Genoa, ha saputo sacrificarsi e giocare in modo ottimale, nonostante le difficoltà che gli azzurri hanno incontrato. Il suo atteggiamento tende a sottolineare il suo attaccamento alla maglia e alla fascia da capitano. Vedremo cosa accadrà in futuro.