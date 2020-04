Instagram è il social più influente

Ottenere followers reali è possibile

Agenzia ad hoc per la crescita del numero dei followers

Ad oggi Instagram è il social con il maggior numero di presenze. L’esperienza maturata negli ultimi anni insegna che pubblicare regolarmente dei contenuti sul proprio account Instagram – personale o aziendale – non determina di per sé l’aumento di popolarità sul social.

Far crescere un account Instagram aziendale potrebbe sembrare difficile; tuttavia è possibile accelerare questo risultato compiendo dei passaggi mirati che possono far salire alle stelle il numero di followers. Tuttavia, se non si ha dimestichezza con i social, è possibile rivolgersi a delle aziende ad hoc che offrono il servizio per incrementare followers reali italiani.

Come far crescere il proprio account aziendale

Step da seguire per aumentare la visibilità

Sebbene possa risultare un controsenso, per aumentare la visibilità è opportuno privatizzare il proprio account: privatizzare significa rendere noto il contenuto del proprio account solo a chi ti segue. Non a caso, negli ultimi mesi, alcuni dei più grandi account importanti Instagram del mondo sono stati privatizzati dai loro operatori. In tal modo, gli utenti che desiderano visualizzare il contenuto degli account devono richiedere l’accesso.

Come già anticipato, si potrebbero pubblicare contenuti quotidianamente ma il numero di follower non aumenta rapidamente; serve definire una strategia mirata. Tale strategia consiste nel porsi principalmente obiettivi mensili su Instagram, target di riferimento, campagne di crescita e scegliere verso quale direzione andare. Si consiglia sempre di recensire concorrenti e scrutare la tattica da loro adottata per trarne spunto.

I tag Instagram sono il modo principale per trovare profili interessanti per la maggior parte degli utenti, quindi se non vengono usati per la promozione aziendale si perde molto, in termini di tempo e fatica.

Usando gli hashtag, si raggiungono molte più persone e si raccolgono più like per i contenuti. Secondo diverse ricerche, i post che contengono almeno un hashtag hanno un tasso di coinvolgimento del 12,6% maggiore rispetto a quelli che non lo fanno. Bisogna però prestare attenzione al fatto che l’uso di molti hashtag non attirerà il pubblico giusto e può presentarsi come un comportamento spammy. Quindi gli hashtag vanno scelti tenendo in considerazione il pubblico di destinazione selezionando quelli più adatti.

L’influencer marketing, cos’è e a cosa serve

Il ruolo delle dirette Instagram

Con l’influencer marketing è possibile promuovere prodotti o marchi grazie alla credibilità che un influencer ha, il quale coinvolge gli utenti a provare un nuovo prodotto. Alcuni stimano che l’industria degli influencer crescerà fino a raggiungere un sorprendente settore da 8 miliardi di dollari entro l’anno.

Tuttavia, molti profili Instagram più piccoli non hanno i fondi per rivolgersi agli influencer. Ecco perché i micro-influencer possono rivelarsi utili. I micro-influencer, sebbene non siano grandi come le celebrità, possono essere percepiti come tali all’interno di nicchie molto specifiche. Questa è una grande notizia in quanto sono più economici e rivolti a un pubblico molto specifico che potrebbe essere rilevante per il profilo aziendale di interesse.

Dal 2018, Instagram consente agli utenti di trasmettere in diretta sulla piattaforma. Gli utenti adorano i live streaming in quanto consentono loro di interagire direttamente con il creatore del profilo e quindi formulare domande oppure osservare semplicemente quello che viene eseguito in tempo reale. Lo streaming live consente di far crescere rapidamente un marchio con i follower in tempo reale. Il “Chiedimi qualsiasi cosa (AMA)” è una delle forme più popolari di trasmissioni in diretta. Inoltre, è molto comune che gli utenti facciano una live streaming per discutere di notizie importanti relative al loro settore o tenere una sessione di conversazione aperta.

Da tutto questo si evince come ottenere popolarità sui social non è una missione impossibile, basta adottare i giusti trucchetti e strategie per buttarsi nel mondo di Instagram. Se comunque queste azioni possono risultare difficili da compiersi, ci si può sempre rivolgere ad agenzie qualificate che svolgono questo lavoro con professionalità rendendo un servizio di qualità.