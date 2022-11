Instagram, panico tra i gli influencer: spariscono i follower

Nella giornata di ieri su Instagram è scoppiato il caos tra gli utenti in particolar modo tra gli influencer. Tantissimi volti noti, infatti, si sono visti sparire una massiccia quantità di follower, si parla a anche di 10mila seguaci alla volta, se non di più. Cosa è accaduto?

PANICO TRA GLI INFLUENCER – Quello avvenuto nella giornata di ieri non è stato uno dei soliti down, ma, da quanto emerso, si è trattato di un algoritmo di controllo che ha cancellato svariati account su Instagram. Da come raccontato anche su Twitter, molti si sono ritrovati sospesi e/o bloccati i propri account per “violazioni” di regole, pur senza aver fatto nulla.

A lamentarsi di quanto accaduto sono stati i tanti volti noti dei social e non. Andreas Muller, ex ballerino professionista di Amici, ha rivelato di aver perso ben 30mila follower, così come Francesco Oppini che se ne è visti sparire 5mila. Ad aggiungersi alla lista sono stati Andrea Cerioli con 25mila seguaci e Umberto Gaudino, ballerino del talent di Maria De Filippi, che ha commentato con: “Quindi non sono l’unico”.

Un amato ex volto di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ha commentato così nel suo profilo Instagram: “Ragazzi, sta la rivoluzione. Stanno togliendo follower a tutti, stiamo andando giù tutti quanti a picco e niente, buona giornata”.

A spiegare quanto è accaduto ieri, chiarendo quindi i dubbi ai tantissimi utenti colpiti dall’algoritmo è stato Alessandro Priscopo. Manager di Deianira Marzano e fidanzato di Megghi Galo, l’uomo ha così affermato:

“Il nuovo algoritmo di controllo, sarà molto più severo. Arma a doppio taglio per la community che sarà soggetta a molti più blocchi e ban! E che gli invidiosi avranno un’arma in più. Tutto questo volto a stimolare l’interazione con Instagram e le sue strade alternative di sblocco molto costose”.