Insulti a Theo, alcuni tifosi rossoneri chiedono la ‘massima pena’ per il Napoli: “Sconfitta a tavolino ed esclusione dalle Coppe”

La partita tra Napoli e Milan è senza dubbio uno delle gare più importante della stagione ed anche degli ultimi anni. Per questo motivo, entrambi i club puntano alla qualificazione cercando di mettere in gioco anche comportamenti che possono risultare scorretto. Gesto da censurare è quanto accaduto via social nei confronti di Theo Hernandez, calciatore rossonero, il quale ha postato una foto con sua figlia.

L’immagine, dopo qualche minuto, è stata sommersa da tifosi del Napoli con insulti di ogni tipo. Bisogna sottolineare, però, che la stragrande maggioranza delle persone e tifosi azzurri si è subito estraniata da tali fatti scusandosi con il calciatore.

I tifosi rossoneri, però, non hanno preso bene tale comportamento di una parte dei tifosi azzurri, chiedendo, addirittura, l’esclusione della squadra dalla UEFA Champions League. Si tratta sicuramente di una provocazione, ma sono stati in molti a chiedere tale decisione. Paolo U. scrive: “Meritano la sconfitta a tavolino, così imparano la lezione“, Luca A. aggiunge: “Sconfitta a tavolino ed esclusione dalle Coppe per due anni. Solo in questo modo avremo un po’ di civiltà“.

Sicuramente si tratta di gesti da condannare, ma una decisione del genere sarebbe davvero assurda nei confronti di tutti quegli altri tifosi azzurri che si sono sempre comportati bene, in campo e fuori. “Perché generalizzare sulla parola tifoso? Queste sono bestie“, “Mi dissocio, non voglio associare la mia passione a questi soggetti“, sono alcuni dei commenti dei tifosi napoletani presenti su Facebook.