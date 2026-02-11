Insulti di Antonio Conte all’arbitro di Napoli-Como, in arrivo una stangata per il mister?

La partita Napoli-Como ha acceso polemiche che vanno oltre il semplice verdetto del campo. L’uscita degli azzurri dalla competizione è stata rapidamente oscurata da un episodio avvenuto a bordo campo, finito sotto la lente mediatica. Alcune riprese televisive hanno catturato un momento di forte tensione durante la gara. In poche ore il caso è diventato oggetto di discussione tra opinionisti e tifosi, trasformando il post-partita in un tema di rilievo nazionale. Al centro della vicenda c’è Antonio Conte, protagonista di un presunto scambio acceso con il direttore di gara.

Le immagini suggerirebbero parole dure rivolte all’arbitro, non rilevate però ufficialmente durante l’incontro. Né il fischietto né i collaboratori avrebbero riportato l’episodio nel referto. Proprio questa discrepanza tra quanto visto in tv e quanto registrato formalmente ha contribuito ad amplificare l’eco della situazione.

Il fascicolo mediatico è ora passato all’attenzione della procura federale, che starebbe raccogliendo ogni elemento utile. Audio e video sono al vaglio per stabilire se vi siano estremi disciplinari concreti. L’assenza di segnalazioni ufficiali non impedisce infatti ulteriori verifiche.

Sul fronte delle possibili conseguenze, si parla di una potenziale squalifica per il tecnico partenopeo. Le indiscrezioni indicano uno stop limitato come scenario più probabile. Esisterebbe comunque la possibilità di chiudere la questione attraverso un patteggiamento economico. Una soluzione che permetterebbe di archiviare rapidamente il caso, riducendo l’impatto sportivo della vicenda.