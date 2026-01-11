Inter 2-2 Napoli, i campani reagiscono due volte: arrivano notizie confortanti per Antonio Conte

Il Napoli strappa un pareggio importante contro l’Inter al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena, chiusa sul 2-2. Un risultato che, al di là della classifica, consegna ad Antonio Conte segnali estremamente positivi sul piano del carattere e della tenuta mentale della squadra.

Gli azzurri, infatti, sono andati sotto per ben due volte nel corso del match, ma in entrambe le occasioni hanno avuto la forza di reagire, rimettere la partita in equilibrio e non disunirsi nemmeno nei momenti più complicati. Un aspetto tutt’altro che scontato, soprattutto contro una squadra solida e cinica come l’Inter, abituata a gestire i vantaggi con grande esperienza.

La prima rete nerazzurra non ha spento il Napoli, che ha continuato a giocare con coraggio, trovando il pareggio con una manovra corale che ha messo in mostra qualità e intensità. Nella ripresa, però, è arrivato il nuovo vantaggio interista, questa volta su calcio di rigore, tra le proteste del pubblico: il contatto che ha portato al penalty è apparso quantomeno dubbio, con dinamiche che hanno lasciato più di qualche perplessità tra tifosi e addetti ai lavori.

Anche in questo caso, però, la squadra di Conte non ha abbassato la testa. Il Napoli ha continuato a spingere, aumentando la pressione offensiva e mostrando una condizione fisica in crescita, fino a trovare il meritato 2-2 che ha fatto esplodere una parte dello stadio. Un gol che ha premiato la volontà di non arrendersi e di restare dentro la partita fino all’ultimo minuto.