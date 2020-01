Inter a Lisbona per Acuña: prestito fino a giugno per il laterale sinistro

Le vie del mercato sono infinite. Alcune volte le soluzioni sono già pronte in casa, oppure appena dietro l’angolo altre, invece, bisogna cercarle un po’ più lontano, magari distanti da occhi indiscreti e al riparo dai riflettori dei media. E’ proprio questo il caso che vorrebbe l’Inter sulle tracce del laterale argentino dello Sporting: Marcos Acuña.

A rilanciare l’indiscrezione di mercato ci ha pensato il periodico sportivo portoghese “O Jogo” che, dalle sue pagine, parla di un accordo già abbastanza vicino alla sua chiusura. Le trame di mercato che legano il club meneghino al giocatore si perdono indietro nel tempo fin dall’approdo in società del DS Marotta. A quel tempo l’Inter provò a trovare una soluzione con i “Leoes” al netto dei limitanti parametri del FPF che ne bloccarono di fatto ogni tentativo.

Adesso la soluzione, seppur non del tutto sanata è sensibilmente cambiata rispetto a quella di un anno fa. Il club della galassia Suning gode di una stabilità economica forte e che gli permette maggiore libertà di manovra sul mercato. Ecco perchè il nome di Acuña è ritornato prepotentemente a farsi sentire dalla parti di Appiano.

Al momento l’Inter vorrebbe prendere il giocatore in prestito fino a fine stagione per poi valutarne impiego e prestazioni per una futura eventuale acquisizione. D’altro canto i biancoverdi lusitani non vorrebbero separarsene se non attraverso una cessione definitiva. Come uscire da questo impasse?

Gli uomini di mercato nerazzurri predicano calma e sperano di poter convincere i portoghesi a lasciar partire il proprio tesserato attraverso un primo prestito oneroso (3-5 milioni) e un obbligo di riscatto fissato per giugno nell’ordine dei 10-15 milioni di euro. In questo modo le richieste dello Sporting sarebbero quasi del tutto esaudite e l’Inter potrebbe avere al suo arco una nuova freccia con cui dare l’assalto al titolo che manca ormai da dieci anni.