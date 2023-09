Inter, abbassati i costi della rosa: -12% rispetto al 2022-2023

Altro calciomercato, tanti cambiamenti. Il solito mercato dinamico dell’Inter, in cui si sono viste tante cessioni , compensate da altrettante entrate. Questo perchè sono circa 3 anni (da quando la dirigenza nerazzurra è stata travolta da una forte crisi e instabilità economica) che l’obiettivo dell’Inter è di mantenere la rosa competitiva, ma alleggerendo costi e risanando il bilancio tramite plusvalenze, o allegerendo il monte-ingaggi.

Anche quest’anno, l’Inter è riuscita nel suo obiettivo, nonostante alcune spese importanti (vedi Pavard o Frattesi) ringiovanendo la rosa e abbatendo i costi. L’Inter ha cambiato tanto (più di 40 giocatori hanno salutato Milano tra prestiti, fine contratto o cessioni definitive) e aggiunto ben 13 nuovi giocatori nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Per stimare l’impatto a bilancio dei calciatori del club milanese Calcio e Finanza ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dall’Inter) e la quota ammortamento o il costo prestito per ogni singolo calciatore. In totale, i giocatori più rilevanti tra quelli sotto contratto con l’Inter (considerando quindi anche i giocatori ceduti in prestito ma di proprietà del club nerazzurro) hanno un impatto di circa 26 milioni di euro inferiore sulle casse del club rispetto ai dati della passata stagione.

“Dall’analisi elaborata da Calcio e Finanza, si evince che il peso della rosa nel sarà pari a circa 187,6 milioni di euro circa quest’anno, a meno di eventuali aggiustamenti nel mercato di gennaio che potrebbero influire sulle cifre fin qui considerate. Il dato totale è in calo, dunque, rispetto ai 214 milioni stimati per la scorsa stagione“. In dati statistici, il risparmio effettuato dalla dirigenza interista risulterebbe del circa 14%.