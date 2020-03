Inter, accelerata per Tolisso: bruciata la Juve nella corsa al francese del Bayern

L’Inter parte all’assalto di Corentin Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco. Sul giocatore c’era da tempo forte l’interesse della Juventus che però ora sembra più lontana a causa di alcune titubanze dei suoi agenti di mercato. La reticenza bianconera ha dunque spianato la strada a Marotta e Ausilio che nei prossimi giorni presenteranno ai bavaresi la propria proposta.

A rilasciare la prima indiscrezione a riguardo ci ha pensato il giornalista di SkySport Germania, Max Bielefeld: “Lo stesso giocatore è molto insoddisfatto dell’attuale situazione. Avrebbe giocato l’Europeo, il tecnico Deschamps lo avrebbe senz’altro convocato. Adesso l’Europeo è slittato di un anno e Tolisso non può permettersi un’altra stagione come questa.

A dare man forte al possibile passaggio in nerazzurro ci pensa il collega e opinionista sportivo, Marc Behrenbeck dichiarando: “Tolisso e il Bayern sono vicini alla separazione. Il giocatore vuole andarsene, il Bayern lo farebbe partire immediatamente. Immagino che nella prossima stagione non sarà più un giocatore del club tedesco”.

Il giocatore, in orbita Juve già dai tempi dell’Olympic Lione, ha poi deciso di proseguire la propria carriera in Bundesliga premiando il tentativo del Bayern nella trattativa della sua uscita dai francesi. La debacle non ha comunque demoralizzato in torinesi che lo avrebbero seguito da vicino anche nella sua avventura tedesca. Ora che il transalpino sembra essere arrivato ai saluti anche con la Baviera si riapriva una possibilità di vederlo al fianco di Ronaldo e compagni all’Allianz Arena.

Niente di più falso. L’Inter pare invece aver scavalcato la controparte piemontese e ora si appresta a lanciarsi sulle tracce di Tolisso già nella prossima finestra estiva di calciomercato. Una operazione che consegnerebbe a Conte un uomo per rinforzare il centrocampo con i muscoli e la spinta propositiva tanto cara al tecnico salentino.

L’attuale valutazione di Tolisso si attesta attorno ai 35 milioni di euro. L’Inter potrà scegliere se corrispondere l’intera cifra in un’unica soluzione oppure utilizzare il passaggio di Perisic proprio ai bavaresi in cambio di un forte sconto sul francese.