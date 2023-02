Inter, al lavoro per la difesa. La suggestione Kessiè…

L’Inter continua a lavorare a fari spenti per sistemare la difesa. Il club nerazzurro monitor il mercato per farsi trovare pronta in vista della prossima stagione, quando non avrà più a disposizione Milan Skriniar. Il tutto con le solite ristrettezze economiche dell’Inter che continuano a limitare il calciomercato nerazzurro.

Inoltre c’è da monitorare un’altra situazione in difesa, quella di De Vrij. Secondo il direttore di TMW, Niccolò Ceccarini, il rinnovo di quest’ultimo calciatore non è per niente sicuro. Per questo motivo l’Inter potrebbe trovarsi a sostituire due difensori, senza che gli entri nulla nelle casse del club milanese.

Sono diversi i nomi fatti dalle testate giornalistiche per colmare le future mancanze difensive interiste: Scalvini, Demiral, Pavars, Djaló o Becao. Tutte soluzioni che richiederebbero dei minimi sforzi economici, che al momento l’Inter non sembra poter fare.

Allo stesso tempo Ceccarini, riferisce che Acerbi potrebbe essere riscattato dalla Lazio per la cifra precedentemente pattuita, circa 4 milioni di euro. In questo modo, l’Inter partirebbe da una base sicura come l’ex laziale e Bastoni.

Infine il direttore della pagina online lascia anche qualche importante indiscrezione sul fronte Kessiè: “Il nome di Kessie è più di una suggestione. L’Inter è ovviamente interessata ma solo con un’apertura del Barcellona per la formula di un prestito con diritto di riscatto. Un’altra ipotesi è Pereyra, che ha il vantaggio di poter giocare in più ruoli”.