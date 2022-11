Inter alla ricerca di un difensore, si guarda in Ligue 1

Conl’avvicinarsi della lunga pausa invernale, causa Mondiali, l’Inter si proietta al mercato di gennaio, per provare a rafforzare la rosa. I neroazzurri sono molto distanti dalla vetta in Serie A, ma la squadra Inzaghi dovrà fare ditutto per lottare fino alla fine ed entrare quantomeno tra le prime quattro. Allo stesso tempo, serviranno rinfrozi per giocare al meglio gli ottavi di finale contro il Porto.

Certamente, il reparto che forze necessita di ulteriori giocatori è la difesa: seppur questo reparto conta di giocatori come De Vrij, Skriniar, Bastoni e Acerbi, la difesa neroazzurra è la peggiore tra le prime dieci squadre in Serie A. Forse ad Inzaghi necessitano qualche giocatore all’altezza da inserire tra le rotazioni tra Campionato, Coppa dei Campioni e Coppa Italia.

Secondo Calciomercato.com, l’inter avrebbe individuato come obiettivo per la difesa Facundo Medina. Un difensore centrale argentino di 24 anni che si è affermato come un giocatore chiave nel Lens per il quale ha giocato 13 partite in questa stagione e ha dato anche 1 assist. I francesi lo hanno acquistato il difensore argentino per 3,5 milioni di euro, un colpo importante e impegnativo per una neopromossa dell’epoca.

Medina è un difensore centrale moderno, abile nell’uno contro uno potente fisicamente,col vizio del gol e con una buona velocità; possiede anche una discreta tecnica che lo rende utilizzabile con ottimi risultati anche come terzino sinistro,ruolo in cui è stato maggiormente utilizzato al Lens. E chissà se Inzaghi non riesca ad adattarlo anche come esterno sinistro.

Da due stagioni a questa parte, l’argentino ha giocato molto bene con i Les Sang et or, fornendo prestazioni di alto livello. Per questo motivo, il classe 99′ sarebbe pronto per il salto di qualità in un club più blasonato. Sarebbe l’ideale per la difesa a tre di Inzaghi, e si traterebbe di una pedina di qualità da poter inserire sia in tutte le competizioni. Medina non è stato convocato con la sua Argentina (ma inserita come riserva, e potrebbe essere convocato fino a lunedì), il che significa che il suo valore non aumenterà in questi mesi; l’Inter potrà trattare così con il Lens per una cifra di circa 15 milioni.