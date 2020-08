Inter, Allegri in pole per il dopo Conte…e con lui anche un ex Juve

La finale persa di Europa League persa contro il Siviglia potrebbe aver prematuramente messo fine alla guida tecnica di Antonio Conte all’Inter. Un anno e pochi spiccioli in cui l’allenatore leccese ha collezionato due secondi posti che hanno finito per disseminare lo scontento tra i suoi giocatori e la dirigenza nerazzurra. Vincere al primo tentativo non era facile. Tuttavia perdere due enormi opportunità per farlo al fotofinish è ancora più doloroso.

Il dopo Conte è ormai all’orizzonte. Il gruppo Suning preferisce affidare la squadra ad un tecnico vincente e più dalla parte della società. Un messaggio che il salentino non ha mai recepito durante i suoi anni passati sulle panchine italiane ed estere. Il ruolo da prima donna non sarà tollerato e l’avvicendamento con Allegri (sarebbe il secondo in poco più di un quinquennio) è ormai alle porte.

Il toscano, dopo un anno sabbatico, è pronto a rituffarsi nel calcio giocato e per l’Inter sarebbe anche disposto a tralasciare le nette sirene che imperterrite arrivano da Parigi. Eppure con l’arrivo di Allegri sarebbero in tanti a rischiare il posto a favore di alcuni pupilli dell’ex Milan e Juve. Le voci che circola in questi giorni infatti legano l’arrivo del tecnico soltanto a fronte di una trattativa tutta da impostare per il tedesco di origini turche Emre Can. Una idea azzardata ma non certo irrealizzabile.

Emre Can, vero tutto fare del centrocampo (e a volte anche della difesa) è il giocatore perfetto per la formazione di Allegri che ai tempi lo volle disperatamente alla Juventus. Forte fisicamente e con un buon controllo di palla, il giocatore del Borussia Dortmund andrebbe a rinforzare un reparto che ora necessità più di muscoli che di piedi buoni. Addirittura per lui potrebbero essere sacrificati sull’altare del mercato anche elementi cardine come Brozovic e Lautaro Martinez, considerati da Conte due incedibili.

L’ex Juventus potrebbe arrivare a Milano con un’offerta non lontana dai 25-30 milioni di euro. Una quotazioni equa per un ragazzo di 26 anni ormai maturo e conscio dei suoi mezzi. Per adesso dalla Germania non sembrano arrivare conferme dell’operazione ma la trattativa potrebbe decollare poche ore dopo l’ufficialità di Allegri sulla panchina nerazzurra.