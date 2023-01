Inter, altre sirene per Skriniar: occhio anche al Liverpool

Non è una delle migliori stagioni per il Liverpool. La squadra di Kloop è sesta in classifica, a -7 punti dalla zona Champions League, a -16 punti dal 1° post e già fuori agli ottavi di finale della Coppa di Lega (3-2 contro il Manchester City). In tutto questo, i Reds stanno affrontando anche un’emergenza infortuni, visti i gravi acciacchi di Luis Dias, Diogo Jota e quello recente di Van Dijk.

Il difensore olandese ha subito un infortunio dopo l’ultima partita contro il Brentford in Premier League. Il difensore dei Reds ha avuto un problema al tendine del ginocchio. A fine partite, Klopp ha detto: «Virgil ha sentito un dolore ai muscoli, ma ha detto che sta bene e mi fido delle sue parole». Tuttavia, secondo quanto riportato da The Athletic, il disturbo al bicipite femorale del difensore 31enne sembrerebbe essere più grave del previsto. Adesso Van Dijk si sottoporrà agli esami strumentali per valutare i tempi di recupero che dovrebbero essere dalle tre alle quattro settimane.

Per questo motivo, la squadra inglese avrebbe messo gli occhi su uno dei migliori difensori della Serie A per sostituire il 31enne olandese: Milan Skriniar. Come sappiamo, lo slovacco è da luglio al centro delle vicende di mercato in uscita, visto prima l’interessamento del PSG, e poi la questione del rinnovo.

Il futuro di Milan Skriniar appare sempre più nebuloso. Il difensore slovacco non ha ancora sciolto le riserve circa il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nelle scorse settimane, l’Inter ha presentato un’offerta da 6 milioni di euro più bonus e la fascia da capitano all’ex Sampdoria. Skriniar continua a dichiarare il suo amore per l’Inter e di star bene a Milano, ma ad ora la firma non arriva.

Ed ecco perchè allo stesso tempo, c’è un vera e propria lotta europeo per il centrale interista. Come riportato da 90min.com Liverpool e il solito PSG si daranno battaglia per il giocatore. I parigini devono tener conto del possibile addio a gennaio di Sergio Ramos, con l’Arabia che chiama anche lui. Ecco, dunque, che entrambi i club potrebbero fiondarsi a capofitto sullo slovacco già in questa finestra di mercato. L’Inter deve tener duro e provare a respingere gli assalti.