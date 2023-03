Inter, anche i Red Devils su Denzel Dumfries

Un salvataggio finale che mette tutti d’accordo, ma la prestazione complessiva di Denzel Dumfries non ha convinto del tutto. Per la Gazzetta dello Sport l’olandese è un “disastro per tutta la partita, nelle letture e nelle esecuzioni tecniche”. Infatti le prestazioni dell’olandese, dopo il Mondiale, sono state quasi sempre negative. Questo gesto tecnico però, compensa tutte queste partitee giocate in malo modo, garantendo l’accesso ai quarti.

Secondo diversi media, dietro questo netto calo dell’esterno ex-Psv, ci sarebbero le tantissme voci di mrcato e aleggiano sul giocatore da diverso tempo. Infatti molti giornali lo danno come partente la prossima stagione, direzione Premier League. Il Chelsea ha inseguito al lungo Dumfries, senza trovare l’affondo giusto per portarlo a Londra.

Ad oggi però, ci sarebbe un’altra concorrente inglese che vorrebbe portare il calciatore oltre Manica. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo inglese , Denzel Dumfries sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils devono sborsare 50 milioni di euro per ingaggiare l’olandese. Allo stesso modo dovranno affrontare altri avversari in Inghilterra in questa gara.

Uno è il sopracitato Chelsea, che non ha ancor abbandonato questa idea, e l’altra è l’Arsenal, momentanea capolista della Premier guidata dal tecnico Arteta. I ‘Red Devils’ starebbero valutando le mosse per scalzare le sue avversarie: l’idea è quella di portare l’esterno difensivo a Manchester attraverso uno scambio che coinvolge l’ex Milan Diogo Dalot.

L’esterno portoghese appena ventitreenne ha già vestito la maglia del Milan, il suo sarebbe un ritorno in Italia con il Manchester United che potrebbe dunque proporre il suo cartellino più un conguaglio a favore dei nerazzurri da circa 15 milioni di euro. Dati i cronici problemi di bilancio, stando a quando riportato da interlive.it, il club vorrebbe introitare tutta la cifra cash, ma qualora dovessero arrivare altre cessioni prima l’ipotesi di uno scambio più cash potrebbe anche essere accettata.