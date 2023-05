Inter, ancora alla ricerca dell’erede di Milan Skriniar

Tra le tante incertezze sul futuro dell’Inter, dai giocatori all’allenatore fino ad arrivare alla società, quello che è certo è la partenza di Milan Skriniar. Lo slovacco, come noto da tempo, lascerà Milano il 30 giugno, firmando il contratto definitivo con il Paris Saint Germain. Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un suo sostituto: sono tanti i nomi fatti fino ad ora, ma nessuno di essi sembra prevalere sull’altro.

Il primo nome è quello di Rodrigo Becao, classe 96′ (27 anni), centrale dell’Udinese, in cui in 4 stagioni in Friuli, ha ben figurato nel campionato italiano e segnando 6 reti in 4 anni (2 in questa stagione). Ormai sono ben note le sue caratteristiche, ossia la sua strapotenza fisica e nel gioco aereo, il tutto condito da un’ottima tecnica.

Il centrale sud-americano sembra uno dei profili più idonei per l’Inter, data anche la sua grande esperienza nella difesa a tre con i diversi allenatori avuti ad Udine (Cioffi, Gotti e Sottil). Occhio che Rodrigo Becao è nel mirino di altri club. Il suo contratto scade a giugno 2024, in estate quindi l’Udinese ascolterà offerte per non perderlo a zero successivamente. Marotta e Ausilio dovranno anticipare la concorrenza.

Il secondo nome, un po’ meno in voga degli altri, è quello dell’austriaco Kevin Danso. Difensore centrale del Lens, che con la sua squadra, stanno stupendo in Ligue 1, e potrebbero accedere alla prossima Champions League. In particolare il classe 98′ ha disputato 33 partite in stagione in campionato, segnando una rete e fornendo un assist, con prestazioni sempre di livello che hanno trascinato la squadra.

Le sue caratteristiche principali sono la potenza fisica e la disciplina tattica. Dispone anche di buon senso della posizione e di ottima velocità. Il centrale austriaco ha un contratto di ferro con il club francese, che andrà in scadenza solamente nel giugno 2026: la valutazione del calciatore effettuata dal club francese sarebbe di circa 20 milioni di euro, richiesti cash senza alcuna contropartita tecnica. Di certo sembra più appetibile questa opzione rispetto alla prima, soprattutto per la prospettiva di Danso, vista la sua giovane età: 24 anni.