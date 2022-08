Inter, ancora non è finita per Skriniar al Psg: la dirigenza vuole lui o nessuno

Nonostante l’Inter abbia confermato di averlo tolto dal mercato, il Paris Saint-Germain non molla Milan Skriniar, giocatore al quale il club francese era stato accostato dall’inizio dell’estate.

A parlare della situazione è L’Equipe, che spiega come le voci su un possibile interesse dei francesi nei confronti di Axel Disasi, difensore centrale del Monaco, non siano certe e che la questione sia ancora in divenire.

A quanto pare i pareri sono discordanti. Secondo alcuni i dirigenti del Psg, tra cui Luis Campos, sperando di poter arrivare ancora al difensore slovacco, magari con un’offerta allettante.

In realtà l’operazione non è impossibile: nel club alcune parti della dirigenza spingono perché sia lui l’acquisto in difesa o nessuno. Altre invece affermano come un acquisto sia necessario prima del mercato di gennaio.

Il Psg non si dà dunque pervinto, ed è probabile che tenti anche l’ultimo assalto, le cui sorti però non sono scontate.