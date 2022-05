Inter, arrivano conferme sull’accordo: Henrikh Mkhitaryan sarà uno dei rinforzi in arrivo

Se la fine del campionato, infatti, ha lasciato i tifosi con l’amaro in bocca per la mancata vittoria del tricolore, finito invece nelle mani dei cugini milanisti, la dirigenza non intende deludere, almeno sul fronte mercato.

Henrikh Mkhitaryan è in scadenza di contratto con la Roma, e il club nerazzurro si sarebbe fatto avanti in modo deciso per accaparrarsi il giocatore, sul quale, tra l’altro, c’era una concorrenza non indifferente anche a livello internazionale.