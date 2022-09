Inter, l’assenza di Perisic a sinistra si fa sentire e Marotta ha già un nome in mente: è Alfonso Pedraza

L’Inter non è partita nel migliore dei modi in questo discontinuo inizio di stagione calcistica, ma il tempo per recuperare c’è. C’è anche, del resto, il tempo per pensare a una strategia d’azione per quanto riguarda il prossimo mercato, soprattutto per quanto riguarda un innesto a sinistra.

Il vuoto lasciato con la cessione di Perisic si fa sentire e Marotta ne ha parlato con Inzaghi nel vertice di giovedì per provare a capire come poter aiutare il tecnico nerazzurro in questo senso.

Due i nomi nel mirino, come spiega la Gazzetta dello Sport: “In questa fase di discussione preliminare due nomi sono saliti a un livello di attenzione superiore, uno più esotico e un altro più casareccio. Alfonso Pedraza del Villarreal aveva già ingolosito quest’estate e i nerazzurri torneranno a sedersi attorno a un tavolo con gli spagnoli a gennaio per un progetto di ampio respiro, sul presente e sul futuro. L’esterno spagnolo strapiace, non solo all’Inter, ma il prezzo invita a ragionamenti approfonditi. Pasquale Mazzocchi, esterno tuttofare della Salernitana, è stato invece notato più di recente. Del resto, è esploso in ritardo, al punto di vestirsi d’azzurro solo a 27 anni, ma ha colpito Inzaghi per progressione e capacità di governare entrambe le fasce. I nerazzurri hanno già chiesto informazioni in zona Salerno, trovando porte aperte”.