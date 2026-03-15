Inter-Atalanta, la decisione dell’AIA dopo gli errori arbitrali

Le polemiche nel calcio italiano non mancano mai, ma quelle esplose dopo Inter-Atalanta hanno assunto nelle ultime ore contorni particolarmente accesi. Il match è diventato il centro del dibattito soprattutto per due episodi arbitrali che hanno fatto infuriare il mondo nerazzurro: un rigore non concesso all’Inter e un presunto fallo non fischiato nell’azione che ha portato al pareggio dei bergamaschi.

Secondo giocatori, staff e tifosi dell’Inter, il contatto in area sarebbe stato evidente e meritevole della massima punizione. La mancata assegnazione del rigore ha scatenato proteste immediate e ha alimentato la sensazione, in casa nerazzurra, che un episodio potenzialmente decisivo sia stato valutato in maniera errata dall’arbitro e dal VAR. Dopo la gara, Beppe Marotta avrebbe incontrato gli arbitri per un confronto.

A rendere la situazione ancora più esplosiva è stato poi il gol del pareggio dell’Atalanta, arrivato al termine di un’azione in cui l’Inter lamenta un fallo evidente non fischiato. La decisione di lasciare proseguire il gioco ha permesso ai bergamaschi di sviluppare l’azione fino alla rete, provocando una reazione furiosa della panchina nerazzurra e alimentando ulteriormente le polemiche nel post partita.

Sul web, nelle ultime ore, si è parlato di tutto, arrivando perfino a ipotizzare la ripetizione della partita: una possibilità che, di fatto, non esiste nel calcio per errori di valutazione arbitrale. Intanto, secondo indiscrezioni, l’AIA avrebbe riconosciuto l’errore relativo al mancato rigore e sarebbe pronta a fermare l’arbitro per alcune settimane, con un possibile ritorno in campo soltanto nel mese di aprile.