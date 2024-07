Inter, attenta: il Betis prova a soffiarti Rodriguez

L’Inter sta affrontando la concorrenza per il difensore libero Ricardo Rodriguez, a cui il Real Betis ha offerto un contratto

Il giocatore sta prendendo tempo per vedere se i nerazzurri lo ingaggeranno. Sulle sue tracce ci sono anche Istanbul Basaksehir, Hoffenheim e alcuni club sauditi, come riporta Fabrizio Romano. Oaktree vorrebbe investire in un giovane, ma resta da vedere se il front office riuscirà a trovarne uno a un prezzo accessibile.

Dopo aver perso Juan Cabal, l’attenzione si è spostata su Renan, che ha un prezzo importante. L’ex centravanti del Torino è particolarmente apprezzato dal tecnico Simone Inzaghi e il suo agente Haroon Masoodi ha parlato di recente.

Le parole di Masoodi

Qui di seguito quello che l’agente di Ricardo Rodriguez ha detto a Calcio News: “Ci sono stati dei colloqui con il direttore Piero Ausilio qualche settimana fa. Piace anche al dirigente dell’Inter, ma non hanno fatto un’offerta. Credo che i proprietari stiano valutando diversi profili. Abbiamo ricevuto alcune proposte da Dubai, più precisamente da Al-Ain, Real Betis e Turchia. Anche l’Olympiacos ha chiesto informazioni. Tuttavia, le offerte non erano abbastanza buone in questa fase“.

Trattativa dunque ancora in corso per il nazionale svizzero ex Torino e Milan. L’Inter vuole accellerare per lui, ma il giocatore sembra stia prendendo tempo e riflettendo su cosa voglia fare in futuro. La sensazione è che un altro anno in Italia sia fattibile, specialmente perché sono anni che milita nel nostro campionato e un addio a questo punto sarebbe un chiaro segnale di fine carriera.