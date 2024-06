Inter, attenta: il Tottenham prova a soffiarti Gudmundsson

Inter e Tottenham sarebbero intenzionate a sfidarsi per provare a prendere il calciatore islandese. Gli spurs vorrebbero provarci concretamente

Nell’aprile di quest’anno, Albert Gudmundsson ha dichiarato ai media inglesi che giocare in Premier League è un’esperienza che desidera assolutamente ed è qualcosa a cui pensa fin da quando era bambino. La cosa ha suscitato un po’ di scalpore in Italia, nonostante negli ultimi tempi si sia detto il contrario e che l’Inter ha quindi più possibilità di qualsiasi club inglese nella finestra estiva.

Il giocatore del Genoa ha poi parlato con i media italiani e ha detto di aver cambiato idea, dando a tutti una rinnovata fiducia nel fatto che snobberà il Tottenham e chiunque altro della Premier League. Questo è accaduto anche oggi, per la precisione nell’edizione di lunedì del Corriere dello Sport. Il CdS, infatti, riporta che il Tottenham si è messo in contatto con il 26enne, ma lui è “disposto ad aspettare l’Inter” e che “vuole fare un salto di qualità nella sua carriera, ma vorrebbe farlo in Italia piuttosto che in Premier League”.

Trattativa complicata per gli spurs?

La trattativa potrebbe quindi essersi complicata per qualsiasi club estero, nonostante ci sia ancora una probabile possibilità. L’islandese è ormai uno dei profili più in vista del nostro campionato, dove vorrebbe continuare a dimostrare.

In Inghilterra potrebbe rischiare di diventare una delle tante figurine, come è successo anche per Dejan Kulusevski, e perdersi nella mischia di giocatori passati per il campionato inglese. Un suo arrivo all’Inter, dunque, resta privilegiato con qualsiasi altra squadra che dovrà farsi realmente sotto per averlo.