Inter attenta, ti soffiano Skriniar!

All’indomani della bella vittoria con cui l’Inter ha regolato i partenopei nel posticipo della diciottesima giornata di A si torna a parlare di calciomercato. Le voci sullo slovacco Skriniar, in effetti, non si sono mai davvero placate. Anzi, dopo ogni gara si intensificano i rumor che vorrebbero il difensore ex Samp lontano da Milano già dal prossimo giugno.

A lanciare l’indiscrezione ci pensa, come al solito, l’inglese “The Mirror” che, dalle sue colonne parla di un Manchester City e un Guardiola sempre più affascinati dal centrale di Conte. Ad accendere i riflettori sul giocatore sarebbero state le sue performance solide e i numeri che lo stanno consacrando a top del ruolo.

In campionato Milan Skriniar è sempre scenso in campo e con lui i meneghini hanno dovuto raccogliere la palla dal fondo del sacco solo 15 volte in 18 giornate. Totalmente padrone dell’area di rigore, il ragazzo di Ziar nad Hronom, è da sempre in cima alle scelte difensive del suo tecnico con cui finora ha giocato ogni gara.

Inutile dire che le più ricche e blasonate squadre del vecchio continente si stiano sfidando a colpi di milioni per assicurarsi i suoi servigi. Real Madrid e Barcellona lo vorrebbero vestire i propri colori in Liga ma più di tutte sembrerebbe il Manchester City il club che vorrebbe al più presto aggregarlo alla propria “rosa”. Pep Guardiola è da sempre un grande estimatore del ragazzo e ha indicato proprio lui come baluardo difensivo dei suoi “Sky blues“.

D’altronde se il City al momento si trova a ben 14 lunghezze dal Liverpool capolista la colpa è anche di quella retroguardia rimasta da tempo orfana di Laporte e che Stone e Otamendi non riescono a sigillare dagli attacchi avversari. Si vocifera che più di qualche emissario del club inglese sia stato avvistato al San Paolo e che molto presto lo stesso Mansur Nahyam proporrà ai nerazzurri un’offerta che definire “monstre” è poco. Il tutto per togliere subito Skriniar dal mercato e tagliare fuori l’ingombrante presenza delle spagnole.