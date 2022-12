Inter, attenzione a De Vrij: possibile interessamento dell’Atletico Madrid

Continuano le grane per i diversi rinnovi in casa Inter. I principali protagonisti vengono dalla difesa: Skriniar e De Vrij, perni principali del pacchetto difensivo di Inzaghi, sono in scadenza per giugno 2023. A partire da gennaio, tutte le squadre saranno libere di offrirgli un nuovo contratto, per poterli acquistare a parametro zero.

In entrambi i casi le trattative entreranno nel vivo tra poche settimane, con la fine del Mondiale e l’inizio di gennaio (e della sessione invernale del calciomercato). I dirigenti nerazzurri sono concentrati sull’olandese, di ritorno dal Qatar, al quale hanno proposto un rinnovo biennale alle stesse cifre dell’attuale accordo, ovvero 4 milioni netti a stagione.

Nel frattempo molti club europei sono interessati all’olandese. Si è parlato del Totthenam di Conte: secondo Football Insider, secondo il quale gli Spurs avrebbero messo nel mirino il centrale neroazzurro. E non finisce qui, perchè altri club di Premier League (seppur di seconda fascia) sono interessanti al difensore. ossia Aston Villa e Leicester.

Interessi che provengono anche dalla Spagna. Come riportato dal quotidiano italiano Calcio Mercato, l’Atlético de Madrid è ancora interessato fortemente a Stefan De Vrij nella prossima finestra di mercato estiva. L’Atlético de Madrid deve incorporare difensori centrali di alto livello a breve e lungo termine. Diego Pablo Simeone ha informato il consiglio che ha bisogno di aggiungere difensori per poter migliorare ciò che hanno attualmente in rosa. Gli altri giocatori nell’organico madrileno come Felipe e Mario Hermoso, sembrano destinati a partire nel prossimo mercati.

L’olandese si inserisce perfettamente nel sistema a tre difensori centrali che il Cholo Simeone può allestire, tenendo conto della sua esperienza sia all’Inter che nella nazionale olandese, e ha la forza che si sposa perfettamente con lo stile del tecnico argentino.