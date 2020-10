Inter, autunno di fuoco tra Covid, Champions League, nazionali e un derby da vincere

Non è un gran momento per l’Inter che in poco più di un mese dovrà affrontare un vero e proprio tour de force tra Serie A e Champions League. A complicare le cose ci stanno pensando anche gli ultimi bollettini medici che parlano di ben cinque positivi al Covid-19 e giocatori che torneranno dagli impegni con le rispettive nazionali stremati. Il 17 ottobre andrà in scena uno dei derby di Milano tra i più confusionari di sempre. A sfidarsi saranno l’Inter con le sue enormi ambizioni di vittoria ma falcidiata dai casi in aumento di positività al coronavirus e il Milan, lanciatissimo in classifica e forte di un Ibrahimovic che tornerà a guidare l’attacco col solito, indomabile spirito. Impossibile anche solamente ipotizzare un risultato.

Inter, quanti indisponibili a causa del Covid

Dopo Ionut Radu, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini, dovrà alzare bandiera bianca anche il cursore di fascia Ashley Young. Conte dovrà fare di necessità virtù anche se la riduzione dei tempi della quarantena da 14 a 10 giorni potrebbe restituire almeno il talentino ex Atalanta al suo pacchetto difensivo.

Inter, i Nazionali tornano spremuti appena prima del derby

Altro capitolo nero è quello che riguarda i tanti giocatori impegnati in Nazionale, ben undici. Hakimi sarà il primo a tornare alla Pinetina il prossimo mercoledì. Tutti gli altri raggiungeranno il centro tecnico nerazzurro il giorno successivo, a sole 48 ore dal big match di San Siro. I nerazzurri non si sono certo risparmiati con le selezioni dei propri Paesi. Barella e Lautaro Martinez sono rimasti in campo ben oltre il 75′ nel primo incontro e molto probabilmente scenderanno in campo anche nel secondo match di mercoledì.

Chi ha stupito per intensità e determinazione è Christian Eriksen che con la sua Danimarca ha dimostrato di essere ancora una volta una dei talenti più cristallini del calcio europeo. Nell’Inter continua a faticare ma appena gli si da fiducia riesce a trasformarsi, caricandosi sulle spalle il peso dell’intera squadra e risultando uno dei giocatori nerazzurri più impiegati in questo turno di incontri internazionali. A seguire per minutaggio l’olandese De Vrij, che scenderà in campo contro l’Italia il prossimo 14 ottobre e il croato Brozovic. Conte spera in un utilizzo ridimensionato. Chissà cosa ne penseranno De Boer E Dalic.

Inter, calendario incandescente tra campionato e Champions

L’ultimo capitolo è quello del calendario che inevitabilmente porterà Conte ad operare scelte anche dolorose per cercare di schierare il miglior undici in campo. Tra ottobre e novembre l’Inter dovrà affrontare in rapida successione un derby infuocato contro il Milan per poi tuffarsi nella tremenda tripletta Champions contro Gladbach, Shakhtar Donetsk e Real Madrid. Ad inframmezzare i tre match ci saranno gli impegni di campionato contro Genoa e Parma. Il tour de force si concluderà l’8 novembre contro l’Atalanta a Bergamo prima della nuova pausa per le Nazionali.