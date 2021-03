Inter, Belotti sempre più lontano da Torino: Marotta alla finestra

L’Inter è attualmente una delle papabili pretendenti a prendere il posto della Juventus in quanto a primato in Serie A, ma nonostante gli ottimi obiettivi la dirigenza già è al lavoro per quelle che saranno le future operazioni di calciomercato di giugno.

Uno dei più probabili colpi potrebbe essere quello di Andrea Belotti del Torino. Il club milanese, infatti, che già da tempo è sulle tracce del giocatore, potrebbe approfittare del contratto in scadenza a giugno 2022 per averlo a un “prezzo d’outlet”.

Attualmente distanze importanti dividono il professionista dal Torino, vistoche in mesi di trattativa non si è riusciti ancora a trovare l’accordo giusto per il rinnovo. L’attaccante granata e della Nazionale, in caso di ulteriori fumate nere, potrebbe lasciare il capoluogo piemontese dopo ben sei stagioni.

Secondo i media nerazzurri questa sarebbe una più che buona mossa per avere un attaccante di riserva di livello, visto che la squadra attualmente non ha una prima punta in sostituzione da anni.

Belotti, nello specifico, sarebbe la soluzione migliore per far rifiatare calciatori come Lukaku nel corso della prossima stagione, in vista del doppio impegno Serie A/Champions che il team di Conte dovrà affrontare.