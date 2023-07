Inter, Beto può valere un derby di mercato

Con la pista Lukaku ormai sfumata, l’Inter è alla ricerca di un attaccante che possa garantire goal. Senza Dzeko e il belga, all’Inter mancano ben 19 reti. La trattativa con Morata sembra ben avviata, ma non è facile, visto i tanti interessamenti, soprattutto dalla Serie A, che l’attaccante spagnolo attira. Inoltre il suo solo acquisto potrebbe non bastare al reparto offensivo interista.

Correa sembra ormai lontano dall’Inter. Per questi motivi, la dirigenza avrebbe individuato un nuovo obiettivo per rinforzare l’attacco nerazzurro. Si tratterebbe dell’attaccante dell’Udinse Beto Betuncal. Con i friuliani, l’attaccante portoghese ha realizzato 21 reti in due anni (precisamente in 58 presenze).

Anche il Milan sarebbe interessato allo stesso giocatore. Come per l’Inter, i rossoneri hanno una mancanza nel reparto offensivo, visto che Origi non è stato convocato per la tourneè estiva, e di conseguenza è stato messo sul mercato. I diavoli sarebbero più interessati a Taremi del Porto o allo stesso Morata. Entrambe le trattative sono difficili.

Beto ha (o meglio dire, aveva) una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, scaduta qualche giorno fa. Un profilo ancora giovane (classe ’98), che ha già esperienza nel campionato italiano.

Per Inter e Milan si tratta di un piano B, ma la sua candidatura potrebbe prendere quota nel caso in cui le trattative per Morata e Taremi dovessero naufragare. La valutazione di Beto, decaduti i termini della clausola, si aggirerebbe intorno ai 25-30 milioni di euro.