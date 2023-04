Inter, Biasin parla dei possibili allenatori per il dopo-Inzaghi

Sembra essere arrivata al capolinea la storia di Inzaghi e l’Inter. L’allenatore ex-Lazio ha vinto tre trofei sulla panchina nerazzurra, riportando dopo tanti anni di distanza l’Inter agli ottavi e ai quarti di Champions, ma deludenti sono stati i risultati in campionato. Lo scorso anno, si è vista farsi soffiare lo scudetto dopo quasi due mesi senza vittorie, mentre quest’anno, a 9 giornate dalla fine, la squadra di Inzaghi ha collezionato 10 sconfitte.

Tutto questo rischia di far perdere anche il posto in Coppa dei Campioni per il prossimo anno, visto che i nerazzurri stanno a 50 punti, corrispondente al 4°posto: dietro c’è la Roma a pari punti, poi l’Atalanta a 48, e la Juventus a 44, nonostante la penalizzazione e in attesa del ricorso.

Ecco perchè, in questi giorni non si è fatto che parlare del post-Inzaghi, e se tale cambiamento dovesse avvenire già da subito o a fine stagione. Nel caso della prima ipotesi, si è ipotizzato come possibile tragettatore Cristian Chivu, ex difensore nerazzurra e allenatore della medesima squadra Primavera.

Nel secondo caso, risulta più complesso il discorso. Ne ha parlato recentemente Fabrizio Biasin, giornalista sportivo molto vicino all’Inter, intervenuto ai microfoni di TeleLombardia: “Tra i candidati alla panchina dell’Inter, secondo me, il club ha già scartato Mourinho. Questo perché già prima di prendere Conte c’era la possibilità di un ritorno del portoghese a Milano, ma la dirigenza non lo ritenne il profilo adatto.”

“Non dico che Mourinho si offrì volontario per tornare all’Inter, ma quasi, e Marotta disse no perché preferì Conte. De Zerbi piace tantissimo ad Ausilio, che lo aveva valutato prima di Simone Inzaghi, ma in questo momento è attenzionato più su”.