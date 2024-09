Inter, Bijol per sostituire De Vrij

L’Inter sta già guardando ai futuri rinforzi difensivi, con Jaka Bijol dell’Udinese che sta emergendo come l’obiettivo principale per sostituire gli anziani difensori centrali Francesco Acerbi e Stefan de Vrij

Il Corriere dello Sport riporta che il 25enne difensore sloveno è stato nel radar dell’Inter per mesi ed è ora considerato il candidato principale per ringiovanire la retroguardia nerazzurra nella prossima stagione. Con Acerbi (36 anni) e de Vrij (32 anni) all’ultimo anno di contratto, l’Inter sta pianificando il futuro per garantire una transizione senza problemi.

Bijol ha impressionato finora in questa stagione, giocando ogni minuto delle prime tre partite di Serie A dell’Udinese, che ha raccolto due vittorie e un pareggio. È stato anche protagonista con la Slovenia a Euro 2024, consolidando ulteriormente il suo status di uno dei migliori giovani difensori della Serie A.

Le ultime sul giocatore

L’Inter vede in Bijol un elemento ideale dal punto di vista tattico, data la sua esperienza nell’Udinese in un sistema a tre. Sebbene l’Inter abbia avuto i primi contatti con i rappresentanti di Bijol nei mesi scorsi, altre priorità hanno avuto la precedenza nella finestra di trasferimento estiva. Tuttavia, con lo sloveno che rimane all’Udinese, l’Inter è ora in grado di fare una spinta più forte: i nerazzurri potrebbero cercare di gettare le basi per un potenziale affare a gennaio, con l’obiettivo di completare il trasferimento la prossima estate. Individuando in anticipo Bijol come obiettivo principale in difesa, l’Inter punta ad essere pienamente preparata quando arriverà il momento di rinfoltire la propria linea arretrata.