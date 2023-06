Inter, Brozovic dice addio: Frattesi in pole

La società di nerazzurra ha deciso di muoversi per il giocatore chiamato a prendere il posto del croato nella squadra di Simone Inzaghi e sembrerebbe essere Davide Frattesi

L’Inter ha perso o perderà nelle prossime ore Marcelo Brozovic, che andrà all’Al Nassr in Arabia Saudita, che gli offre 100 milioni di euro per tre anni. Lascerà 23 milioni di euro nelle casse dei secondi classificati in Europa, dove il contratto del centrocampista è stato chiaramente pagato e si sta cercando un’altra destinazione per lui.

Perché la perdita di qualità a centrocampo della squadra lombarda con questa partenza è evidente, anche se si riuscisse a trattenere Nicoló Barella. Fabrizio Romano ha già spiegato di aver individuato con chiarezza il giocatore che dovrebbe sostituire il croato in questa finestra di mercato estiva.

Frattesi piace e non poco

Autore di 7 gol in 36 partite nella scorsa stagione, Davide Frattesi è già entrato in scena come una delle opzioni preferite. Tanto che i lombardi utilizzeranno i soldi incassati per il balcanico per puntare sul giocatore del Sassuolo, dove, come detto, è un elemento fondamentale della squadra.

Ora bisognerà vedere cosa chiederà la società neroverde per un giocatore che è ricercato anche da altri grandi club come la Juventus. L’Inter può quindi approfittare di questo interessante centrocampista che è ricercato da grandi club. Intanto il giocatore ha parlato del suo futuro: “Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all’improvviso. Però cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi, altrimenti lo mando… al mare. Però sento che ci sono altre società interessate a me“