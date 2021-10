Inter-Brozovic. Rinnovo resta priorità ma il Barcellona sonda il terreno: interesse reale o strategia?

Resta ancora in dubbio il destino di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in scadenza di contratto nel 2022 con il club la trattativa per il rinnovo non è ancora giunta ad una svolta decisiva.

Il calciatore, ovviamente, vorrebbe restare a Milano, e anche Inzaghi vorrebbe continuare ad averlo in squadra. Ma nel frattempo la mancanza di sicurezza ha fatto sì che molti club chiedessero informazioni. Scrive calciomercato.com: