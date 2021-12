Inter, brutte notizie sul fronte cessioni. Sanchez si allontana dal Barcellona: “Troppo vecchio”

Nonostante il fatto che il suo nome sia stato accostato molteplici volte al Barcelona, soprattutto in vista del mercato invernale, ​​​​l’opzione di Alexis Sánchez diventa sempre meno plausibile per i blaugrana.

E dunque, secondo quanto pubblicato nelle ultime ore, l’allenatore Xavi Hernández, ha altre idee da mettere in atto per rinforzare la sua rosa, come il nazionale spagnolo Ferran Torres (Manchester City).

Oggi il quotidiano Sport mette in evidenza uno dei motivi per cui la strada che porta ad Alexis Sánchez starebbe andando a rotoli. Tra questi spicca l’età del giocatore, che tra un paio di giorni raggiungerà i 33 anni.

La succitata fonte rivela anche che Xavi preferirebbe in realtà che il club scommettesse su altri giocatori come Ferran, che davanti ha ancora tutto il tempo per dimostrare il suo valore.

Vedremo dunque, quali piste l’Inter deciderà di battere nel caso in cui Sanchez dovesse rimanere al servizio di Inzaghi.