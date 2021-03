Inter, buone notizie per Aguero: il Chelsea si defila, ma occhio alla Juve

Anche se siamo ancora in piena corsa per lo scudetto e la sessione estiva di calciomercato sembra attualmente un’utopia, così non è per le varie dirigenze delle squadre di Serie A, che sono già al lavoro per le future operazioni in entrata e in uscita.

Caso speciale conta la dirigenza nerazzurra capitanata da Marotta, che vuole assolutamente ripetersi nel corso della prossima stagione, e non lasciare che i successi di quest’anno con mister Conte rimangano un fenomeno isolato.

Ebbene una delle voci più insistenti degli ultimi giorni è quella che vede accostato al club milanese Sergio Aguero, calciatore argentino, attaccante del Manchester City e della nazionale argentina.

Il professionista è da sempre stato un pallino di Marotta, già dai tempi in cui era alla Juventus, tuttavia le indiscrezioni dall’Inghilterra lo davano ormai molto vicino al Chelsea, facendo perdere ogni speranza ai team italiani interessati.

Ebbene gli ultimi sviluppi di mercato hanno confermato che l’argentino invece difficilmente sarà un giocatore dei blues: come riferisce Bild, infatti, questi ultimi guardano altri giocatori, su tutti Haaland. Quale occasione migliore, dunque, per i nerazzurri, di provare finalmente ad accaparrarselo?