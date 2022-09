Inter, buone notizie sul fronte rinnovi: “C’è già l’ok per riconferma di due capisaldi”

Non è stato certamente un mercato semplice per l’Inter, la cui dirigenza si è dovuta dividere tra la necessità di nuovi innesti e la volontà di mantenere in pari il bilancio, senza rinunciare a troppo dal punto di vista economica.

Ma, per la gioia dei tifosi, al contrario dello scorso anno alla fine l’Inter è riuscita a trattenere tutti i suoi big e a completare l’organico. Ebbene, come scrive il Corriere dello Sport, comincia una nuova fase:

“A differenza di Juventus e Napoli, non ha venduto nessuno dei suoi top player e ha già dato il via libera per portare avanti i discorsi relativi ai rinnovi di contratto di Skriniar e De Vrij, le due priorità di Marotta, Ausilio e Baccin.